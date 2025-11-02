Lazio-Cagliari Sarri a caccia di una vittoria con vista Europa | il pronostico
La decima giornata si chiude all'Olimpico con la sfida tra Mau e il giovane Pisacane che cerca punti salvezzaLa decima giornata si chiude all'Olimpico con la sfida tra Mau e il giovane Pisacane che ce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
?Dia prima Lazio-Cagliari: "Non mi sono mai tirato indietro, sarà fondamentale un dettaglio" - facebook.com Vai su Facebook
? #Dia prima Lazio-Cagliari: "Non mi sono mai tirato indietro, sarà fondamentale un dettaglio" - X Vai su X
Probabile formazione Lazio: le presunte scelte del tecnico Sarri contro il Cagliari - Probabile formazione Lazio: ecco le papabili scelte che potrebbe adottare il tecnico Maurizio Sarri contro il Cagliari: cosa filtra Lunedì 3 novembre alle 20:45 allo stadio Olimpico andrà in scena Laz ... Come scrive cagliarinews24.com
Lazio Cagliari, il fattore trasferte sorride alla squadra rossoblù: ecco i numeri - Lazio Cagliari, il fattore trasferte sorride alla formazione di Pisacane in vista della gara in programma domani sera all’Olimpico La trasferta all’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri, l’allena ... Da cagliarinews24.com
Lazio-Cagliari, Sarri a caccia di una vittoria con vista Europa: il pronostico - Cagliari quote e analisi sfida Monday Night serie A in programma lunedì 3 novembre alle ore 20. Come scrive gazzetta.it