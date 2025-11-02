Lazio-Cagliari lunedì 03 novembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Zaccagni dal primo minuto

Infobetting.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lazio vuole evitare di disputare un campionato anonimo ma se non cambia ritmo le chance di competere per l’Europa saranno ben poche per i capitolini. La formazione di Maurizio Sarri ha l’obbligo quindi di vincere nel match casalingo contro il Cagliari, che pone fine al decimo turno della Serie A. I biancocelesti non perdono . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

lazio cagliari luned236 03 novembre 2025 ore 20 45 formazioni ufficiali quote pronostici zaccagni dal primo minuto

© Infobetting.com - Lazio-Cagliari (lunedì 03 novembre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Zaccagni dal primo minuto

Leggi anche questi approfondimenti

lazio cagliari luned236 03Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: verso il rilancio di Luperto e Mina - 45 per chiudere la decima giornata, arbitra Juan Luca Sacchi. Da unionesarda.it

Lazio-Cagliari, dove vedere la partita in tv: gli orari - La Lazio ha vinto ben 11 delle ultime 12 sfide contro il Cagliari in Serie A, con un punteggio aggregato di 25- Riporta sport.sky.it

Dove vedere Lazio-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario - Allo stadio Olimpico di Roma si chiude la decima giornata del campionato di Serie A: le probabili scelte di formazione di Sarri e Pisacane ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Cagliari Luned236 03