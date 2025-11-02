Lazio-Cagliari lunedì 03 novembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
La Lazio vuole evitare di disputare un campionato anonimo ma se non cambia ritmo le chance di competere per l’Europa saranno ben poche per i capitolini. La formazione di Maurizio Sarri ha l’obbligo quindi di vincere nel match casalingo contro il Cagliari, che pone fine al decimo turno della Serie A. I biancocelesti non perdono . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Altre letture consigliate
Lazio-Cagliari, i convocati di Pisacane: torna Radunovic, fuori anche Ciocci - X Vai su X
Fiore: “Sarri psicologo, Lazio-Cagliari può dare la svolta” Continua qui https://ift.tt/r5zIMT0 #lazio #laziopress - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A - Dietro Lazzari si candida per una maglia a destra con Marusic sull'altro versante. Segnala sport.sky.it
Como show, Lazio travolta! Fiorentina beffata, il Cagliari pareggia nel recupero - Como padrone della partita, comanda il palleggio e al 22' impegna Provedel con un bel ... tuttosport.com scrive
Serie A: la Lazio pareggia col Parma, colpo Cagliari a Verona - 0 al Bentegodi sul Verona negli ultimi due incontri della 34/a giornata. Scrive ansa.it