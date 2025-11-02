Lazio-Cagliari lunedì 03 novembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lazio vuole evitare di disputare un campionato anonimo ma se non cambia ritmo le chance di competere per l’Europa saranno ben poche per i capitolini. La formazione di Maurizio Sarri ha l’obbligo quindi di vincere nel match casalingo contro il Cagliari, che pone fine al decimo turno della Serie A. I biancocelesti non perdono . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

lazio cagliari luned236 03 novembre 2025 ore 20 45 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Lazio-Cagliari (lunedì 03 novembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Altre letture consigliate

Lazio-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A - Dietro Lazzari si candida per una maglia a destra con Marusic sull'altro versante. Segnala sport.sky.it

Como show, Lazio travolta! Fiorentina beffata, il Cagliari pareggia nel recupero - Como padrone della partita, comanda il palleggio e al 22' impegna Provedel con un bel ... tuttosport.com scrive

Serie A: la Lazio pareggia col Parma, colpo Cagliari a Verona - 0 al Bentegodi sul Verona negli ultimi due incontri della 34/a giornata. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Lazio Cagliari Luned236 03