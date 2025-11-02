Lavori sulla rete idrica a Latina | misuratori di portata per monitorare i flussi
Alcuni lavori sulla rete idrica sono stati programmati a Latina nella giornata di domani, lunedì 3 novembre. Si tratta, in particolare, di interventi da realizzare nell'ambito del progetto Global water evolution, cofinanziato con fondi del Pnrr, per un importo complessivo di 54 milioni di euro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Lavori sulla rete idrica a Latina – 3 novembre 2025 Nell’ambito del progetto Global Water Evolution, cofinanziato con fondi PNRR per un importo totale di 54 milioni di euro, proseguono gli interventi di distrettualizzazione e digitalizzazione della rete idrica. - facebook.com Vai su Facebook
Lavori sulla rete idricadi #Firenze con effetti sulla viabilità https://publiacqua.it/lavori-sulla-rete-idrica-di-firenze-con-effetti-sulla-viabilit%C3%A0-2110-0… #acqua #acquedotto #LavoriPubblici #lavori #PubliacquaLavori - X Vai su X
Lavori alla rete idrica a Montecatino e alla Cappella: possibili disagi giovedì 6 novembre - Al ripristino della fornitura potranno verificarsi fenomeni di intorbidamento ... Lo riporta luccaindiretta.it
A Carobbio lavori per la rete idrica (e problemi alla viabilità) - Lavori per l'ammodernamento della rete idrica, a Carobbio scatta la polemica per questioni viabilistiche. Si legge su ecodibergamo.it
AICA, avanzano i lavori per la nuova rete idrica di Agrigento - “Stiamo restituendo alla città una rete moderna, efficiente e capace di garantire un servizio idrico continuo e di qualità – dichiara la Presidente del CdA di AICA, Danila Nobile ... grandangoloagrigento.it scrive