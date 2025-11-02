Lavori alle scuole Pulicari In arrivo 750mila euro per la riqualificazione | Sostenibilità e sicurezza

Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 750mila euro nell’ambito del bando regionale per il supporto agli interventi di riqualificazione energetica e miglioramento o adeguamento sismico degli edifici pubblici, finanziato con fondi europei. Le risorse saranno destinate al complesso scolastico Pulicari, che ospita scuola materna ed elementare in via Curiel, nel quartiere Campanella, per aumentarne l’efficienza energetica e la sicurezza strutturale. Si tratta di un risultato importante che conferma la volontà dell’amministrazione di investire sulla qualità e la sostenibilità degli spazi educativi, mettendo la scuola al centro delle politiche urbane e ambientali della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

