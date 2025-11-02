‘L’aveva già fatto 8 volte’ Assume badante per i genitori poi la scoperta allucinante Chi era davvero

All’apparenza sembrava una normale storia di assistenza familiare: una coppia di anziani seguita con discrezione da un badante assunto tramite agenzia, la fiducia riposta in un professionista che doveva garantire sicurezza e cura. Ma dietro quell’apparente normalità si nascondeva una vicenda ben più inquietante, emersa solo grazie all’intuizione e alla prudenza di una figlia attenta. È accaduto nel Bellunese, dove una donna, notando atteggiamenti che l’hanno messa in allarme, ha deciso di cercare online informazioni sull’uomo che si occupava dei suoi genitori. Quello che ha scoperto l’ha lasciata sconvolta: il badante era lo stesso ex operatore socio-sanitario già condannato a otto anni di carcere per aver abusato di otto donne anziane in una residenza sanitaria assistenziale di San Donà di Piave, in provincia di Venezia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it