L' autunno del monarca i dieci di De Luca raccontati al Gambrinus

“L’autunno del Monarca è l’auspicio di un radicale cambiamento alla Regione Campania dopo dieci anni di malgoverno. È la speranza e la fiducia espresse da uomini e donne indipendenti che la Campania possa diventare terra moderna ed evoluta di buone pratiche, nella sanità, nell’urbanistica, nelle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

DE LUCA, IL BILANCIO DI UN REGNO Lunedì 3 novembre al Gambrinus Lunedì 3 novembre alle ore 17 presso il Gambrinus a Piazza Trieste e Trento, si svolgerà un dibattito per la presentazione del libro "L'autunno del Monarca", che illustra i risultati della a - facebook.com Vai su Facebook

