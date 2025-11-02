L'auto si schianta sul guardrail in A1 morto 24enne | nell'incidente stradale a Modena anche un ferito

I Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, nella carreggiata nord del tratto emiliano dell'autostrada A1, hanno dovuto estrarre dalle lamiere dell'abitacolo i due unici occupanti ma purtroppo per uno di loro non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

ULTIM'ORA Incidente in via Caravaggio dopo la partita Napoli-Como: auto si schianta e si ribalta - facebook.com Vai su Facebook

Modena, auto sbanda in A1 e sbatte contro il guardrail: un morto e un ferito grave - L'incidente poco prima dell’uscita del casello di Modena Nord: a perdere la vita un ragazzo di 24 anni. corrieredibologna.corriere.it scrive

A1, auto finisce contro guardrail: un morto e un ferito grave - Un'auto con a bordo due persone si è scontrata contro il guardrail nel tratto modenese dell'A1: uno dei due occupanti, un giovane di 24 anni, è morto, mentre l'altro, 41 anni, è ricoverato in gravi ... Lo riporta rainews.it

Incidente in tangenziale, auto si schianta sulla cuspide del guardrail: mezzo distrutto e autista miracolato - Un'auto si è schiantata addosso alla cuspide del guardrail della tangenziale che costeggia Limena, in provincia di Padova. Scrive ilgazzettino.it