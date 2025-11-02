Lautaro Inter il Toro attende il ritorno di Thuram | senza di lui segna la metà! Spunta il retroscena sul faccia a faccia avuto ieri dal francese con Chivu

di Giuseppe Colicchia Lautaro Inter, il Toro attende il ritorno di Thuram: senza di lui segna la metà! C’è il retroscena sul faccia a faccia avuto ieri dal francese con Chivu. L’Inter deve ancora fare a meno di Marcus Thuram. L’attaccante francese, fermo ai box dallo scorso 30 settembre per un risentimento muscolare, non sarà a disposizione di Cristian Chivu nemmeno per la delicata trasferta di oggi (ore 12:30) contro l’Hellas Verona. Come riportato da Tuttosport, il tecnico nerazzurro, dopo un confronto con il giocatore che ieri ha ripreso a lavorare parzialmente in campo, ha deciso di non convocarlo per non correre rischi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Inter, il Toro attende il ritorno di Thuram: senza di lui segna la metà! Spunta il retroscena sul faccia a faccia avuto ieri dal francese con Chivu

Approfondisci con queste news

Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: Pio Esposito con Lautaro. Gosens può riposare ? - facebook.com Vai su Facebook

? #Inter, poker alla #Cremonese: #Lautaro, #Dimarco, #Barella e un super #Bonny. #Chivu vola a 12 punti - X Vai su X

La lite tra Conte e Lautaro quando erano all’Inter: al Maradona gli ha ripetuto le stesse parole - Inter: sul prato del Maradona l'attaccante argentino ha ripetuto le stesse parole di quattro anni ... Segnala fanpage.it

Lautaro, un gol per dimenticare Napoli: “Rimasto un certo fastidio. Cosa non ha gradito di Conte” - Il Toro non ha trovato il gol Napoli, nonostante le buone occasioni avute nel primo tempo, e nemmeno con la Fiorentina. Scrive msn.com

Inter, Lautaro preoccupa Chivu: qual è il vero problema del capitano e l'assist di Thuram - La strategia per rilanciare il capitano dell'Inter: per Chivu buone notizie da Thuram. Secondo sport.virgilio.it