Latina un ciclo di incontri per una marina viva tutto l’anno
Latina, 2 novembre 2025- Si è chiuso con grande partecipazione il primo ciclo di incontri dedicati alla riqualificazione della Marina di Latina, un progetto che non riguarda solo il litorale, ma il futuro stesso della città. Quattro appuntamenti tematici, promossi dall’Assessorato all’Urbanistica, che hanno messo al centro il dialogo con cittadini, associazioni, operatori economici e istituzioni,raccogliendo idee, proposte e visioni per costruire, insieme, un nuovo assetto urbanistico e ambientale. “La Marina di Latina – dichiara la prima cittadina Matilde Celentano – è uno dei luoghi più belli e simbolici della nostra città e, con questo percorso di ascolto e di progettazione condivisa, stiamo finalmente ponendo le basi per un cambiamento concreto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
