Latina ricorda i caduti | una cerimonia tra passato e presente

Latina, 2 novembre – Nella mattinata odierna, a Latina, in piazza Caduti di Nassiriya, si è svolta una cerimonia commemorativa, nel corso della quale, il Comandante del Reparto Operativo del Provinciale dei Carabinieri di Latina, Tenente Colonnello Salvatore Pascariello, ha reso gli onori ai caduti, innanzi al monumento “Il Carabiniere” collocato davanti alla caserma, dove è stata deposta una corona di alloro. Alla cerimonia, i cui tempi sono stati scanditi da un trombettiere, hanno preso parte una rappresentanza di militari del Comando Provinciale Carabinieri di Latina, l’Associazione Nazionale Carabinieri e l’Associazione Nazionale Forestali, in segno del legame tra il passato e il presente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it