Latina ricorda i caduti | una cerimonia tra passato e presente
Latina, 2 novembre – Nella mattinata odierna, a Latina, in piazza Caduti di Nassiriya, si è svolta una cerimonia commemorativa, nel corso della quale, il Comandante del Reparto Operativo del Provinciale dei Carabinieri di Latina, Tenente Colonnello Salvatore Pascariello, ha reso gli onori ai caduti, innanzi al monumento “Il Carabiniere” collocato davanti alla caserma, dove è stata deposta una corona di alloro. Alla cerimonia, i cui tempi sono stati scanditi da un trombettiere, hanno preso parte una rappresentanza di militari del Comando Provinciale Carabinieri di Latina, l’Associazione Nazionale Carabinieri e l’Associazione Nazionale Forestali, in segno del legame tra il passato e il presente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Argomenti simili trattati di recente
Oggi Latina ha accolto con grande piacere il Presidente Nazionale Rosario M.G. Valastro. Un incontro fatto di ascolto, dialogo e spirito di squadra, che ci ricorda quanto sia forte il legame che unisce ogni Comitato al grande movimento della Croce Rossa Italia - facebook.com Vai su Facebook
2 novembre, Genova ricorda i caduti di tutte le guerre: la cerimonia al Cimitero Monumentale di Staglieno - Salis: "Genova città di pace e dialogo che rifiuta la violenza, scegliendo la via della convivenza e della solidarietà". Da msn.com
Latina, danneggia monumento ai carabinieri caduti: arrestato 31enne - Un uomo di 31 anni di Priverno (Latina) è stato denunciato e arrestato dai carabinieri per aver danneggiato un monumento ai carabinieri caduti, oltre a un’auto privata. Lo riporta rainews.it