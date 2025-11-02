L'assurda partita di Alice ad Affari Tuoi | Mi serviva staccare dalla routine e vince alla Regione Fortunata

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finale inaspettato per Alice che ad Affari Tuoi, dopo aver cambiato il suo pacco che conteneva 100mila euro per uno da 0 euro, ha vinto alla Regione Fortunata. Ha scelto la Puglia "in onore di zio Pippo", il suo vicino di casa morto di recente "che è stato un padre per me". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Affari Tuoi, la partita di Beatrice è una catastrofe: rifiuta 40mila euro e perde tutto alla Regione Fortunata - Nella puntata di Affari Tuoi del 10 ottobre, la partita di Beatrice dalla Valle D’Aosta insieme a sua madre Emanuela. Si legge su fanpage.it

Affari Tuoi, partita drammatica per il “veggente” Giuseppe: accetta l’offerta e si pente amaramente - È una partita singolare quella di Affari Tuoi del 1 ottobre, in onda mentre si sta consumando l'abbordaggio alle imbarcazioni della Sumud Flotilla e Rai1 decide di trasmettere ugualmente il programma ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Assurda Partita Alice Affari