L’assalto ‘natalizio’ alla Fiera Muro di folla e 240 antiquari Scelte le piazzole di dicembre
"Sì, un po’ di gente c’è": Carlo Scherillo è uno degli antiquari che apre la Fiera, all’inizio ufficiale del percorso in via Guido Monaco. Il banco, come il bicchiere, in genere per lui è mezzo vuoto ma stavolta cede ad un filo di ottimismo. E del resto affoga in una folla che gli nasconde quasi la vista dei colleghi. È il sabato da leoni dell’ Antiquaria. Un bis rispetto all’edizione di un anno fa: novembre ormai è diventata una terra dove scorrono latte e miele. Non siamo ai 249 espositori di allora ma siamo a 238, come dire sull’orlo del tutto esaurito, spuntisti compresi. E a un assalto di quelli che avvicinano il colpo d’occhio della Fiera a quello della Città di Natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
