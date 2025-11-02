L' assalto le coltellate il sangue | l' orrore sul treno

Centinaia di persone, nella tarda serata di sabato 1 novembre, hanno vissuto un incubo sul treno della Lner che le stava portando a Londra, nei pressi di Huntingdon. Almeno due persone, poste in stato di arresto, hanno accoltellato chiunque avessero davanti, senza esitazione e senza ragione. Ci sono 10 feriti, di questi 9 versano in gravi condizioni. La polizia chiede di evitare "speculazioni" su quanto accaduto e non fornisce informazioni dettagliate: dopo aver accennato a un possibile "attacco terroristico" ha ritrattato e porta avanti la linea del "grave incidente". Un uomo che viaggiava su quel treno ha raccontato di aver visto una persona " coperta di sangue " che cercava di fuggire dopo essere stata colpita durante l'aggressione, " si muovevano attraverso il vagone dicendo: 'Hanno un coltello, mi hanno accoltellato' ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

