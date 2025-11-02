L’arte si arrende ai vandali | Statua non più riparabile

Non si è dato per vinto Giovanni da Monreale l’urban artist che ha realizzato sul viale delle Piagge, le due installazioni raffiguranti due bambini assorbiti dalle nuove tecnologie. Le due sculture chiamate "3" e "5" sono state vandalizzate nottetempo e lui che sta a Pietrasanta, è tornato per "medicarle e salvarle". Ma "5" è irrimediabilmente distrutto. Monreale dice: "Dopo gli ultimi atti di vandalismo avvenuti nelle settimane scorse, sono venuto, insieme al mio amico artista Valente Taddei, sul viale delle Piagge per restaurare "3", la scultura che rappresenta un bambino di tre anni che gioca con uno smartphone, e a rimuovere "5" la scultura che rappresentava un bambino di cinque anni che giocava con uno smartphone e un videogame, installata nel 2019. 🔗 Leggi su Lanazione.it

