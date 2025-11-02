L’arte si arrende ai vandali Rimossa per sempre una delle opere spaccate

Amara, sofferta ma inevitabile. Non ci sono altri aggettivi per definire la decisione presa dall’urban artist Giovanni da Monreale, costretto ad alzare bandiera bianca di fronte all’insensata distruzione di una delle due opere che componevano l’installazione donata alla città di Pisa e collocata in via delle Piagge. L’artista siciliano, che da tempo vive e lavora a Pietrasanta, realizza bambini "incollati" allo smartphone per far riflettere sull’abuso dei telefoni da parte dei giovani, intitolando ogni opera con un numero che corrisponde all’età del bambino e donandole poi alla città. In realtà l’obiettivo è duplice in quanto le opere abbelliscono a livello artistico zone periferiche o in abbandono. 🔗 Leggi su Lanazione.it