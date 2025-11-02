Largo Falcone e da oggi Borsellino | Due simboli della lotta alla mafia

"Se c’è stato un vero fratello per Paolo, era Giovanni Falcone. Con lui era cresciuto, nelle stesse scuole, nello stesso quartiere di Palermo, dove la mafia era ovunque: non c’era lo Stato, c’era solo la mafia. Ora due servitori dello Stato, quello vero, pulito, quello delle brave persone, vengono celebrate con questa intitolazione ". Il fratello del magistrato Borsellino, Salvatore, ha partecipato alla cerimonia di intitolazione di largo Falcone e Borsellino (prima solo largo Falcone), con le istituzioni e il sindaco Giuseppe Morandi, che ha sottolineato come l’iniziativa sia "un simbolo di legalità, riconoscenza verso chi ha perso la vita per la lotta alla mafia e un impegno quotidiano, seguendo l’esempio di due uomini che hanno scelto la giustizia sopra ogni paura". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

