L’analisi di Ambesi | Zverev non aveva armi contro Sinner Aliassime? I precedenti parlano chiaro

Ieri pomeriggio, un ingiocabile Jannik Sinner ha conquistato la finale del Masters 1000 di Parigi, dominando in lungo ed in largo il match contro Alexander Zverev, sconfitto con l’umiliante punteggio di 6-0 6-1. Si tratta di un accesso all’ultimo atto particolarmente significativo, in quanto la vittoria a La Dèfense Arena consentirebbe all’altoatesino di tornare, almeno provvisoriamente, al comando del ranking ATP. In occasione dell’ultima puntata di TennisMania Massimiliano Ambesi, che condivide abitualmente il microfono con Dario Puppo e Guido Monaco, ha commentato le ultime gesta del fuoriclasse azzurro, sottolineando l’atteggiamento in campo del teutonico e presentando la finale di oggi, dove l’attuale N. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’analisi di Ambesi: “Zverev non aveva armi contro Sinner. Aliassime? I precedenti parlano chiaro”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Zverev e il duro messaggio dopo la vittoria in Cina: "C'è una cosa che detesto. Ormai vogliono solo che Sinner e Alcaraz..." - Lo stesso tema era già stato sollevato qualche settimana fa da Roger Federer, che intervistato in occasione della Laver Cup, aveva parlato della rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e della ... Secondo corrieredellosport.it