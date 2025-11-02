L’Anagrafe dice addio alla carta Anche il matrimonio è digitale

Addio definitivo alla carta all’ufficio dell’Anagrafe. Da qualche giorno, tutti gli atti sono in formato digitale, immateriale. Dopo l’intervento per l’aggiornamento del software gestionale, gli uffici dello Stato civile sono tra i primi a livello nazionale ad avere completato la transizione al digitale concludendo il percorso di digitalizzazione dei servizi demografici iniziato nel 2020 con l’adesione all’Anpr (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Il passaggio all’Ansc (Archivio Nazionale Informatizzato dei Registri dello Stato Civile) consente di redigere in formato digitale tutti gli atti di stato civile: nascita, matrimonio, morte, cittadinanza, unione civile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Anagrafe dice addio alla carta. Anche il matrimonio è digitale

