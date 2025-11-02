William Auden nel suo celebre libro di poesie chiedeva "la verità, vi prego, sull'amore". Forse oggi bisognerebbe chiedersi la verità, vi prego, sull'amore a Washington, dove l'amore è diventato una questione di partito, e se il tuo partito è quello sbagliato non ti salva nemmeno un profilo con la scritta "amo i gatti e i tramonti": il gatto potrebbe essere repubblicano e il tramonto fascista. I giovani Maga cercano di amare in città dove anche l'affetto è progressista e si ritrovano esclusi dalle app di dating: il Washington Post racconta dei conservatori come animali spaventati e incapaci di adattarsi al nuovo habitat sentimentale della capitale, discriminati mica solo dai dem: una di loro, Morgan Housley, ventinove anni e conservatorissima, non trova i repubblicani abbastanza mascolini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'amore, un caso politico