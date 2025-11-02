Lamine Yamal richiamato dal Barcellona | vuole limitare le uscite extra-campo per proteggerlo

Dopo le polemiche e il calo di rendimento, il Barcellona impone uno stop alle uscite pubbliche a Lamine Yamal: troppi sponsor e distrazioni extra-calcio lo stanno allontanando dal campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

