Lamborghini inaugura il suo nuovo showroom a Torino

Molto più di una concessionaria, la nuova sede di Lamborghini inaugurata a Grugliasco, nel torinese, comprende un'officina specializzata e un'area dedicata alle personalizzazioni. Molti ordini ancora prima di iniziare. L'ad Winkelmann: "Un territorio su cui investire, in città oltre 200 Lamborghini". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lamborghini inaugura il suo nuovo showroom a torino

