CASTIGLIONE DEL LAGO – Doveva essere il "paese delle Fontane", secondo la visione della precedente amministrazione, ma oggi Castiglione del Lago presenta un quadro ben diverso. Con la sola eccezione della fontana di Piazza Mazzini – "rimessa in funzione con un piccolo getto d'acqua dopo numerose interrogazioni e segnalazioni" – le altre versano in uno stato di " degrado assoluto ". A lanciare l'allarme è il capogruppo di Castiglione Civica, Paolo Brancaleoni, che punta i riflettori su uno dei simboli più sentiti dalla comunità: la Fontana del Donatore. "Numerosi concittadini e donatori di sangue mi stanno contattando per il degrado in cui versa la fontana – spiega Brancaleoni – "Da febbraio 2025, purtroppo la fontana è vuota, piena di calcare, spenta".

© Lanazione.it - L’allarme: "Degrado assoluto per la Fontana del Donatore"