L' Akragas Slp soffre ma riesce a imporsi sull' Atletico Megara | sesta partita vinta
Ed è la sesta vittoria. Al 75' l'Akragas Slp ha confermato quello che è: una squadra che non ha nessuna intenzione di fare passi falsi. Ad andare al gol, sorprendendo il portiere dell'Atletico Megara e decidendo la partita, è stato Tripoli. E da quel momento in poi, mentre sono continuate le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
