L' AI made in Italy Con Fiven creatività e ingegneria per una tecnologia artigianale

Fondata con l’obiettivo di portare l’innovazione digitale al centro delle imprese italiane, Fiven è un gruppo tecnologico che sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale e piattaforme digitali per aziende e pubbliche amministrazioni. Con un centro di ricerca interamente dedicato all’IA e una strategia basata sull’integrazione di tecnologie generative, Fiven punta a costruire modelli proprietari che rispondano alle esigenze specifiche di settori strategici come turismo, sanità e servizi pubblici. L’azienda si distingue per un approccio “artigianale” alla tecnologia, unendo precisione ingegneristica e creatività tipicamente italiane, come spiega il CEO Valerio D’Angelo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'AI made in Italy. "Con Fiven creatività e ingegneria per una tecnologia artigianale"

