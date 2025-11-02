Ladri rubano attrezzi da lavoro dal Doblò di un artigiano

Hanno messo nel mirino il furgone da lavoro di un artigiano a Torre Angela. Rubati gli attrezzi da lavoro sono scappati ma sono stati arrestati dai carabinieri. I fatti sabato pomeriggio nella zona di Torre Angela.Sono stati i carabinieri a notare - in largo Carlo Guzzi - militari a notare un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

