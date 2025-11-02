Ladri in azione nel Pordenonese | svaligiate tre case
Furti anche nella notte di Halloween nel Pordenonese. I ladri, nella giornata di venerdì 31 ottobre, sono riusciti a mettere a segno tre colpi: due a Pozzo di Pasiano, uno a Prata di Pordenone. I casi sono stati affidati ai carabinieri che, nel corso dei vari sopralluoghi, hanno cercato degli. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Leggi l'articolo - Ponderano, ladri in azione: il proprietario li scopre a distanza e chiama il 112 - facebook.com Vai su Facebook
Eccoli i ladri di cavi di rame in azione. La foto arriva dalle video-camere di sorveglianza di una stazione di ricarica Allego, nel Regno Unito. Ma il fenomeno è diffusi in tutta #Europa, #Italia e #Germany in testa. Ecco quanto frutta ai malviventi https://vaielettr - X Vai su X
Banda di ladri in azione, scia di furti nell'Ascolano: svaligiate le case, spariti oro e contanti - OFFIDA Allarme sicurezza nell’entroterra piceno, dove nella giornata di mercoledì una serie di furti in abitazione ha gettato nell’apprensione i residenti di diversi comuni. Scrive msn.com
Nuovo raid dei ladri, colpiti 3 appartamenti. Malviventi in azione a Piobbico, nella prima casa rubati 5mila euro - Ladri nuovamente in azione a Piobbico, dopo i tentati furti e quelli andati, per loro, a buon fine, da metà settembre in poi. Segnala corriereadriatico.it