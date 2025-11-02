Ladri d’auto sempre più tecnologici | ora il furto avviene in 30 secondi I consigli degli esperti per evitare il peggio video

Da Roma arriva la notizia dell’ennesimo furto d’auto sventato in modo rocambolesco: ma come evitare di finire vittima dei professionisti del crimine? Un fatto di cronaca avvenuto nella Capitale ha riacceso il dibattito anche sui social. Due cittadini dell’Est Europa avevano trasformato il furto d’auto in un’attività seriale, dotandosi di strumenti elettronici sofisticati e di un vero e proprio “kit del mestiere”. Sono stati arrestati dalla polizia di Stato a Roma dopo un inseguimento conclusosi in Largo Giuseppe Montanari. I due, uno dei quali già noto alle forze dell’ordine – un uomo rumeno di 47 anni – operavano con metodi da professionisti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

