LACMA Art + Film Gala 2025 | l' eleganza della coda bassa con tendy di Vittoria Ceretti e gli altri beauty look più belli delle star

Code basse, chiome crimped, ma anche onde Old Hollywood, e make-up dal finish shimmer per un tocco di glamour. Tutta la bellezza sotto i riflettori della serata losangelina. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - LACMA Art + Film Gala 2025: l'eleganza della coda bassa (con tendy) di Vittoria Ceretti e gli altri beauty look più belli delle star

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Vittoria Ceretti shines at the 2025 LACMA Film+Art Gala. - facebook.com Vai su Facebook

Lacma Art + Film Gala 2022. Da Kendall Jenner a Olivia Wilde, trionfo di una femminilità seducente - Si è svolta sabato 5 novembre l’undicesima edizione del LACMA Art + Film Gala 2022, tenutasi come di consueto all’interno del Los Angeles County Museum of Art e sponsorizzata da Gucci. Secondo iodonna.it

Blake Lively incanta al LACMA Art+Film Gala 2024 con abito di cristalli - Blake Lively, icona di stile e regina dei red carpet, ha rubato la scena al prestigioso LACMA Art+Film Gala 2024, dove ha sfilato con un look che definire mozzafiato sarebbe riduttivo. Si legge su dilei.it

LACMA 2024, Vittoria Ceretti veste Gucci al Gala presentato dal fidanzato Leonardo DiCaprio - Vittoria Ceretti conquista la scena ai LACMA Art+Film 2024 Gala, con un abito costum firmato Gucci. stylosophy.it scrive