L' accusa della Flai Cgil | In Puglia ghetti agricoli ignorati

AGI - "A fronte di anni di denunce, progetti e promesse, scoprire che appena il 10% dei 200 milioni di euro del Pnrr destinati al superamento dei ghetti verrà effettivamente speso è un dato che lascia sgomenti. È il segno evidente di una politica che continua a voltarsi dall'altra parte di fronte a una delle più gravi emergenze sociali e umanitarie del nostro Paese". Cosi' Antonio Ligorio, segretario generale della Flai Cgil Puglia, commenta quello che definisce un 'fallimento' dell'attuazione dei fondi del Pnrr destinati al superamento dei ghetti, destinati a migliorare le condizioni di vita dei lavoratori e delle lavoratrici nei territori agricoli. 🔗 Leggi su Agi.it

