Laboratorio analisi | con un solo tecnico a volte si torna a casa

All'ospedale di Fossombrone al laboratorio analisi c'è solo una unità di personale e se per qualche motivo la professionista non è disponibile, le analisi saltano. La denuncia è di Progetto Comune, minoranza in consiglio comunale. Scrive il gruppo, per bocca del portavoce Cristiano Coin (foto): "Ti alzi presto, organizzi tutto con precisione svizzera, prenoti un esame, speri che vada liscio, e invece ti tocca l'unico test non previsto dal laboratorio: quello della pazienza. Immagina la scena. Hai fissato l'appuntamento, ti sei preso un permesso dal lavoro, hai incastrato figli, nonni e orari. Decidi pure di arrivare in anticipo, alle sette, per non trovare troppa gente.

