L’abbraccio collettivo La famiglia al palasport Società e tifosi uniti per raccogliere fondi
di Alessandro Benigni PISTOIA Un’altra domenica emotivamente intensa dalle parti del PalaCarrara. Dopo quella caratterizzata dalla rabbia e dal dolore, una settimana fa, con le immagini dell’agguato mortale al pullman ancora impresse nella mente di tutti i protagonisti e gli appassionati, stasera si toccheranno lo corde dell’affetto e della solidarietà. In occasione della sfida tra Estra Pistoia e Fortitudo Bologna, infatti, su invito della società, saranno presenti i familiari di Raffaele Marianella, l’autista rimasto ucciso nel folle raid criminale compiuto da alcuni ultras reatini. Con loro ci saranno anche il patron della Rsr Sebastiani Rieti, Roberto Pietropaoli, nonché il presidente biancorosso Joseph David, che ha deciso di tornare a Pistoia per esprimere personalmente la sua solidarietà alla famiglia della vittima. 🔗 Leggi su Lanazione.it
