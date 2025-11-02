La vittoria meritata del Newcastle era arrivata da molto tempo per il West Ham

2025-11-02 19:30:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Jarrod Bowen ha detto che la “meritata” vittoria del West Ham sul Newcastle “era arrivata da molto tempo” e ha insistito che tutti i giocatori vogliono “cambiare la situazione in cui ci troviamo”. Gli Hammers hanno vinto solo la seconda partita della stagione, la prima da agosto, rimontando e vincendo 3-1 grazie ai gol di Lucas Paqueta, un autogol di Sven Botman e alla rete di Tomas Soucek nei tempi di recupero. La vittoria ha posto fine a una serie di sette partite senza successo e alla prima vittoria casalinga da febbraio, e Bowen è stato felice di ritrovare quella sensazione di vittoria allo Stadio di Londra ancora una volta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

