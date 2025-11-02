La Virtus schiaccia Trento con super Morgan e Niang colpi di Udine e Trieste
Sul parquet di Sassari, Bendzius trascina i suoi con 25 punti nello scontro diretto in zona salvezza. Ramsey con 34 punti è decisivo per i giuliani nella trasferta di Treviso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Virtus Bologna allunga nel secondo quarto e vince a Trento - TRENTO – La Virtus Olidata Bologna vince la quinta giornata di LBA Unipol davanti ai 4. Scrive msn.com
LBA - Dolomiti Energia Trentino vs Virtus Olidata Bologna, diretta (25', 53-70) - La Dolomiti Energia, vittoriosa in settimana ad Atene, ospita la Virtus Bologna, uscita delusa da Kaunas e Monaco. Riporta pianetabasket.com
LBA - Autorevole Virtus Bologna a Trento, sulla Dolomiti Energia è +19 - La Dolomiti Energia, vittoriosa in settimana ad Atene, ospita la Virtus Bologna ... Scrive m.pianetabasket.com