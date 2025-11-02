La Via Emilia è rossoblù | sotto al diluvio battuto il Parma in rimonta per 3-1

Bolognatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpiti a freddo dall’unghiata in mischia di Bernabé, i felsinei reagiscono d’orgoglio e ribaltano il match con la doppietta del centravanti argentino. Bene Odgaard che propizia il doppio giallo di Ordonez nella prima mezz’ora di gioco, poi una serie di errori sotto porta tengono in vita la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Via Emilia 232 Rossobl249