Fino ad oggi l’area apparteneva a privati e quindi non poteva essere inclusa nei progetti e nelle attività promosse dall’ente. Ora però c’è la svolta: il Parco del Campo dei Fiori è diventato il proprietario della vetta del massiccio che sovrasta Varese. Un traguardo raggiunto non senza difficoltà, come annunciano dall’ente regionale. "Sono anni, da dopo gli eventi catastrofici che ci hanno colpito, che cercavamo di rendere di tutti noi la vetta del Campo dei Fiori, l’area conosciuta come Trigonometrica. È un’area che ha grande valore affettivo oltre che naturalistico e ambientale: le abbiamo fatto la corte per anni per conquistarla". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La vetta di Campo dei fiori: "Ora è della comunità"