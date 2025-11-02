La versione della Uil | L’economia arranca E manca una visione della città del futuro
Roberto Rinaldi, segretario provinciale Uil, qual è la situazione del mondo del lavoro a Reggio Emilia dal suo osservatorio? "Continuiamo a registrare tensioni nel mondo metalmeccanico con realtà locali e multinazionali che fanno fatica a riposizionarsi in un mercato globale sopraffatto dal dumping. Ciò vale anche per i settori della moda e dell’ agroalimentare dove l’impatto dei dazi sarà ancora da valutare ma nei quali pesano anche i mancati investimenti di Max Mara e la fuga di Inalca dopo l’incendio. Poi c’è l’ambito legato al turismo e al terziario in generale che arranca; troppe le zone grigie e le situazioni di lavoro sottopagato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
