La vendetta di Zaniolo Dea | addio all’imbattibilità Ko a Udine Europa lontana Mai così male in dieci anni

di Fabrizio Carcano La legge dell’ex, applicata senza sconti da Nicolò Zaniolo (nella foto con Dijmsiti), e la legge del gol, che arriva con il contagocce, condanna l’ Atalanta alla prima giusta sconfitta stagionale in campionato. La Dea di Ivan Juric, che nelle ultime sei giornate ha segnato solo quattro gol - nei pari contro Juventus, Como, Cremonese, Milan - e raccolto appena cinque punti, torna da Udine sconfitta 1-0. Classifica da 13 punti, mai cosi negativa nell’ultimo decennio, e tante domande cui il tecnico croato dovrà trovare risposte nelle prossime gare: mercoledì a Marsiglia in Champions e domenica nella sfida casalinga contro il Sassuolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La “vendetta“ di Zaniolo. Dea: addio all’imbattibilità. Ko a Udine, Europa lontana. Mai così male in dieci anni

