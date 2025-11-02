La Valtur Brindisi reagisce | vittoria di carattere contro Cividale con un gran Copeland
BRINDISI - La Valtur Brindisi ritrova la determinazione delle serate migliori e torna alla vittoria contro Cividale (79-70), in una gara valevole per la nona giornata del campionato di A2. Gli uomini di coach Bucchi si riscattano dalle sconfitte rimediate contro Forlì e Verona, restando a due. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
