Bologna, 2 novembre 2025 – È entrato in gioielleria, ha scelto due orologi di lusso e ha finto di pagarli, mostrando al dipendente un bonifico urgente che, in realtà, non è mai stato eseguito. E poi, come se nulla fosse, è uscito con i due Rolex sotto al braccio con un unico intento: rivenderli, incassare il denaro, e poi sparire nel nulla. Il malfattore aveva già acquistato nel negozio di via D’Azeglio. Truffa da 20mila euro in via d’Azeglio, da Davide Pedretti - Luxury watches. Il gioielliere, molto noto sui social, è finito nel mirino di un malfattore, che già in precedenza aveva acquistato nel punto vendita altri preziosi, che la scorsa settimana si è presentato in negozio per mettere a segno il colpo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La truffa degli orologi a Davide Pedretti, star dei social: “Hanno rubato due Rolex da 20mila euro”