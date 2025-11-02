La tregua commerciale tra Usa e Cina fa bene anche alla Ue Adesso si tratta con Washington sui dazi

La potenziale tregua nella guerra commerciale sino-americana e la determinazione da parte di Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud di alcuni capisaldi per raffreddare la violenta contrapposizione tra l’economia di Pechino e quella di Washington, ha prodotto esternalità positive anche per l’Unione Europea. Dalla Cina un sollievo all’Europa. Va registrato, infatti, che nelle giornate successive al summit dell’Asia-Pacific Economic Community (Apec) si è aperta qualche opportunità per l’Europa per non ritrovarsi vaso di coccio tra i vasi di ferro nelle politiche commerciali globali. Bruxelles ha incassato positivamente, innanzitutto, il fatto che la Cina abbia deciso di concedere unilateralmente la sospensione dei controlli alle esportazioni di terre rare come dimostrazione di buona volontà nell’approccio mercantile della Repubblica Popolare. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La tregua commerciale tra Usa e Cina fa bene anche alla Ue. Adesso si tratta con Washington sui dazi

