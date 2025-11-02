La Torre è in lutto morto Renzoni | Perso un tassello della nostra storia
di Laura Valdesi SIENA Sguardo sornione. Uno che ’studiava’ l’interlocutore, cercava di andare sempre in profondità. Voleva capire, gli piaceva misurarsi. Senza mai perdere di vista il lato ludico, nello sport ma soprattutto nel Palio di cui ha scritto un’importante pagina di storia insieme agli altri ’compagni’ di avventura che ruppero il digiuno della Torre lungo 44 anni. Lorenzo Renzoni se n’è andato all’improvviso, venerdì sera. Un malore che nessuno si attendeva. L’arrivo del 118, i tentativi di rianimarlo. Lunghissimi, senza sosta. Ma non c’è stato niente da fare per il montepaschino in pensione, 70 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
