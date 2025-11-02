La testimonianza della pediatra dal Sudan | A El Fasher bambini costretti a mangiare cibo per animali

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fanpage.it la testimonianza di Giulia Chiopris, pediatra italiana di MSF a Tawila, città a 60 chilometri da El Fasher, in Sudan: "Continuiamo a ricevere pazienti adulti con ferite d'arma da fuoco o ferite provocate in seguito a torture o a bombardamenti ma anche bambini sotto i 5 anni affetti da malnutrizione acuta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

