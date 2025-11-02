La tecnologia a mRNA | come funziona il nuovo pilastro della medicina preventiva
Per decenni la medicina ha cercato un modo per spostarsi da una logica reattiva a una più proattiva: oggi, la tecnologia a mRNA sembra fornire proprio quel ponte. Dopo essere emersa nel pieno della pandemia di Covid-19, questa tecnologia sta assumendo un ruolo stabile e strategico nella prevenzione e nella cura personalizzata delle malattie. Un esempio? A differenza dei vaccini tradizionali — che si basano sul virus inattivato o su proteine isolate — quelli a mRNA contengono una sequenza di RNA messaggero che istruisce le nostre cellule a produrre una proteina bersaglio che sarà riconosciuta dal sistema immunitario. 🔗 Leggi su It.insideover.com
