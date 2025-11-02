La sua specialità | evitare i canestri Il record di Mutombo il più grande stoppatore Nba

C’è un gesto che, più di ogni altro, racconta l’essenza di Dikembe Mutombo. Quel dito alzato, oscillante davanti al volto dell’avversario, a dire: Not in my house. Non a casa mia. È diventato un’icona della pallacanestro mondiale, un simbolo di potenza, carisma e rispetto. Dietro quel movimento teatrale c’è un uomo che ha costruito la sua leggenda non con il tiro da tre o con poderose schiacciate, ma issando un muro invalicabile. Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean-Jacques Wamutombo — un nome che è già un romanzo — è il più grande stoppatore della storia NBA. Il gigante che maltrattava i sogni di gloria degli attaccanti avversari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

