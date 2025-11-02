La squadra dei braccianti vola in terza categoria | solo vittorie da inizio campionato

I braccianti in vetta alla terza categoria. Gli operai del Barco Murialdina-Asfa Uila hanno vinto con il Vetriolo domenica scorsa (in questa giornata riposano) e sono primi in classifica. Ad allenarli, Stefano Colonna. Assieme a lui Abdullaye Sani e Sekou Souleymane Diallo.Nove goal in due. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

