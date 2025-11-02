la sir difende il secondo posto trasferta di fuoco a modena

Imbattuta ma non capolista, in virtù del punto lasciato sul campo con Civitanova Marche, cerca di difendere la seconda posizione la Sir Susa Scai Perugia che oggi affronta la quarta giornata di superlega maschile in trasferta. I block-devils saranno chiamati a misurarsi con una nemica storica della massima categoria, quella Valsa Group Modena che ha dimostrato di non voler essere una semplice comparsa. Gli emiliani hanno perso solo all’esordio contro Milano e al tie-break, poi hanno infilato due vittorie piene. Il pronostico è avverso ai locali che hanno perso le ultime quindici partite consecutive, il successo più recente dei modenesi risale al 20 aprile 2022. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

