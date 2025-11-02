la sicurezza non ha colore politico

Spaventato? Macché: incazzato. Ho la mano sinistra che mi fa ancora male: ma non è questo il punto, prima di tutto c'è la sicurezza a Milano. L'avrete già letto, ma il mestiere impone di ripetere. Un mese fa, mentre uscivo di casa in via Vallazze per andare in redazione, due ceffi mi si sono avvicinati approfittando del nascondimento offerto dalle paratie arancioni di certi lavori stradali. Uno ha tirato fuori una bomboletta, io ho reagito d'istinto e gli ho mollato un confetto di sinistro: l'ho steso. Non per eroismo, e nemmeno per vanità: per riflesso. Se sbagli mira sei fritto; se centri, salvi la giornata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

