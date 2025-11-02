La sicurezza non ha colore politico
Spaventato? Macché: incazzato. Ho la mano sinistra che mi fa ancora male: ma non è questo il punto, prima di tutto c'è la sicurezza a Milano. L'avrete già letto, ma il mestiere impone di ripetere. Un mese fa, mentre uscivo di casa in via Vallazze per andare in redazione, due ceffi mi si sono avvicinati approfittando del nascondimento offerto dalle paratie arancioni di certi lavori stradali. Uno ha tirato fuori una bomboletta, io ho reagito d'istinto e gli ho mollato un confetto di sinistro: l'ho steso. Non per eroismo, e nemmeno per vanità: per riflesso. Se sbagli mira sei fritto; se centri, salvi la giornata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
L’eleganza è una promessa mantenuta nei dettagli. Un abito a tre pezzi che racconta la forza della misura, la sicurezza della forma, l’armonia del colore. Giacca monopetto con revers a lancia, gilet in perfetto equilibrio con tessuto e tonalità, pantalo - facebook.com Vai su Facebook
La sicurezza non ha colore politico - La sicurezza non è un sogno né un capriccio ... Segnala ilgiornale.it
Allarme sicurezza, Fdi: "La tutela della legalità e la pubblica sicurezza non hanno colore politico" - "La tutela della legalità e la pubblica sicurezza non hanno colore politico - Secondo ilmessaggero.it
RIPOL: il colore della pelle dei sospettati deve rimanere - Lo sostiene la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale (CPS- Lo riporta tio.ch