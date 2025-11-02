La Sicilia cresce più di tutte le regioni italiane | dal 2019 a oggi Pil aumentato del 10,9%
La Sicilia è la regione italiana che, dal 2019 a oggi, ha registrato la crescita più robusta. Lo evidenzia la Cgia di Mestre. Nel periodo 2019-2025 il Pil reale nazionale è salito del +6,4%, a fronte del +5% della Francia e di un modestissimo +0,2% della Germania; meglio dell’Italia solo la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
