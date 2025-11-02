La sfida in tv tra gelaterie approda a Forlì | Ho preparato il gusto ' oro di Romagna' una crema con uvetta scroccadenti e passito
"Gelatomania" va in tivù. La gelateria di via Ravegnana 208 (vicino al foro Boario), dopo aver partecipato a un casting, è stata scelta per prender parte alla trasmissione "Il gelato perfetto" in onda venerdì 7 novembre su FoodNetwork canale 33 del digitale terrestre (ore 21.30).Leggi le notizie. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
(Agen Food) - Roma, 31 ott. - Vetulio Bondi, maestro gelatiere, torna con la sfida più dolce d'Italia: un viaggio tra territori, prodotti locali e nuovi gusti d'eccellenza. Arriva su Food Network (canale 33) la seconda stagione de Il Gelato Perfetto.