La sfida in tv tra gelaterie approda a Forlì | Ho preparato il gusto ' oro di Romagna' una crema con uvetta scroccadenti e passito

Forlitoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Gelatomania" va in tivù. La gelateria di via Ravegnana 208 (vicino al foro Boario), dopo aver partecipato a un casting, è stata scelta per prender parte alla trasmissione "Il gelato perfetto" in onda venerdì 7 novembre su FoodNetwork canale 33 del digitale terrestre (ore 21.30).Leggi le notizie. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Sfida Tv Gelaterie Approda